BMW og Daimler går sammen om selvkørende biler

De tyske bilgiganter BMW og Daimler, som producerer Mercedes-Benz, har indgået "et langsigtet strategisk samarbejde" om udvikling af automatiseret kørsel og systemer til kørselsassistance. Det oplyser de to store selskaber i en fælles pressemeddelelse.

De to rivaliserende bilproducenter siger, at de vil arbejde sammen om at gøre den næste generation af den nye teknologi bredt tilgængelig omkring 2025.

BMW, som har hovedkvarter i München, og Mercedes-fabrikkerne i Stuttgart vil i første omgang have fokus på de såkaldte niveau tre og niveau fire systemer på en international anerkendt skala for automatiseret kørsel.

De har ikke fokus på niveau fem, hvor en computer fuldstændig overtager styringen fra chaufføren.

Det betyder, at den teknologi, som der er fokus på, for eksempel er assistance ved parkeringer og ved kørsel i bestemte situationer - for eksempel på længer motorvejsstrækninger.

- I stedet for at udvikle løsninger, som kan stå alene, ønsker vi at udviklet et pålideligt overordnet system, siger Ola Källenius fra Daimlers bestyrelse.

Källenius, som i maj bliver formand for Daimler og topchef i Mercedes-Benz efter Dieter Zetsche, siger, at de to selskaber vil drøfte mulighederne for at udvikle samarbejde om højere niveauer af automatisk kørsel.

- Andre teknologiselskaber og andre producenter på området vil måske blive inviteret med i samarbejdet i fremtiden, hedder det i den fælles pressemeddelelse.

BMW og Daimler, som har været ærkerivaler i en lang årrække i en intens konkurrence om dominans på det globale marked, har i den senere tid indgået samarbejdsaftaler på flere områder.

Partnerskaber er også indgået mange andre steder i bilindustrien, hvor der ofte er behov for massive investeringer, når der skal udvikles nye teknologi.