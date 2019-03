BLÅ BOG: Krigsforbryderen Radovan Karadzic

FN-tribunalet MICT i Haag har onsdag afgjort den tidligere bosnisk-serbiske leder Radovan Karadzics appelsag.

Karadzic blev i marts 2016 kendt skyldig i folkemord og forbrydelser mod menneskeheden og idømt 40 års fængsel.

Onsdag valgte MICT at forlænge straffen til livstid.

Her kan du blive klogere på manden, der er dømt for krigsforbrydelser under krigen i Bosnien-Hercegovina i 1990'erne.

* 73 år. Født 19. juni 1945 i Montenegro. Hans far var medlem af en serbisknationalistisk oprørsgruppe og sad i fængsel det meste af Radovan Karadzics barndom.

* Uddannet psykiater fra Sarajevo Universitet i Bosnien-Hercegovina.

* Stifter af det Serbiske Demokratiske Parti i 1989.

* Da Jugoslavien begyndte at falde fra hinanden, blev Radovan Karadzic leder af det serbiske mindretal i nationen, der ikke ville løsrive sig fra Serbien.

* I 1992 blev han præsident for det nyoprettede Republika Srpska, der fungerede som en uafhængig stat for Bosniens serbiske mindretal.

* Sammen med den daværende serbiske præsident, Slobodan Milosevic, indledte han et togt mod landets kroatiske og muslimske befolkningsgrupper. Billeder af udmagrede muslimer i serbiske fangelejre chokerede offentligheden. Krigen kostede 100.000 mennesker livet.

* I juli 1995 indtog den bosnisk-serbiske hær byen Srebrenica og beordrede omkring 8000 bosniske muslimske mænd og drenge over 15 år til at marchere ud af byen, hvor de blev skudt ned. Folkedrabet er siden blevet kendt som Srebrenica-massakren.

* Det fik Nato til at gå ind i krigen. Karadzic gik under jorden i 1997.

* Karadzic blev den mest eftersøgte person hos den amerikanske efterretningstjeneste CIA. Mens han var i skjul, lykkedes det ham at udgive en digtsamling.

* Først i 2008 efter 11 år på flugt blev Radovan Karadzic fanget i Beograd. Han ernærede sig som spirituel healer, hvor han tilbød akupunktur og hjemmeterapi.

* Han har benægtet al kendskab til massakren i Srebrenica og nægter at have beordret etnisk udrensning, selv om den serbiske regering har indrømmet og undskyldt. Han siger, han er en "fredens mand" og en "ven af muslimer".

Kilder: DR og BBC.