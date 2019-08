BILLEDSERIE: Verden demonstrerer for Amazonas

Under et stigende internationalt pres gav Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, fredag aften grønt lys til at indsætte hæren i kampen mod de mange brande, der for tiden hærger Amazonas-regnskoven. Billedet her er fra en demonstration foran miljøministeriet i Brasiliens hovedstad, Brasília, fredag.

Fredag demonstrerede folk over hele verden for bedre beskyttelse af Amazonas-regnskoven. Se billederne her.

Mumbai, Amsterdam, New York, Santiago. Overalt i verden gik klimaaktivister fredag på gaden for at demonstrere for Amazonas-regnskoven, der lige nu hærges af et rekordhøjt antal skovbrande. Aktivisterne beskylder den brasilianske præsident, Jair Bolsonaro, for ikke at gøre nok for at beskytte verdens største regnskov. Se et udpluk af billederne fra de mange demonstrationer her.

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, bragte mange sind i kog, da han onsdag beskyldte ikkestatslige organisationer, de såkaldte ngo'er, for at sætte ild til Amazonas. Bolsonaro mener, at et motiv kan være, at staten har skåret i sin støtte til organisationerne, hvorfor de ønsker at skade regeringen. Billedet her er fra en demonstration til fordel for regnskoven i Chiles hovedstad, Santiago, fredag.

Tusindvis af mennesker verden over gik fredag på gaden for at demonstrere for Amazonas-regnskoven. Billedet her er fra Rio de Janeiro i Brasilien.

Det er ikke usædvanligt med skovbrande i Brasilien i den tørre årstid, som normalt slutter i oktober eller november, men det antages, at flere af brandene i år er påsatte for at skaffe jord til afgrøder eller græsningsarealer. På billedet her ses demonstranter foran Brasiliens ambassade i Guatemala City fredag.

De mange skovbrande i Amazonas har taget fokus forud for weekendens G7-topmøde. På billedet her ses en demonstration foran det brasilianske konsulat i Colombias hovedstad, Bogotá, fredag.

Den højreorienterede brasilianske præsident, Jair Bolsonaro, har tidligere beskrevet beskyttelse af verdens største regnskov som en hindring for økonomisk udvikling. I stedet for at beskytte Amazonas ønsker han mere minedrift og landbrug i området. På billedet her ses aktivister foran Brasiliens ambassade i Ecuadors hovedstad, Quito.

Aktivister synger i protest mod manglende beskyttelse af Amazonas foran Brasiliens ambassade i den argentinske hovedstad, Buenos Aires, fredag.

Amazonas-regnskoven omdanner en stor del af verdens CO2 til ilt. Deraf har skoven fået tilnavnet "verdens lunger". Fredag gik aktivister over hele verden på gaden for at opfordre Brasiliens præsident til at gøre mere for at slukke de mange skovbrande i Amazonas. Billedet her er fra en demonstration i Argentinas hovedstad, Buenos Aires.

Mellem januar og august i år er der registreret næsten 73.000 skovbrande i Amazonas, viser satellitdata fra Brasiliens Institut for Rumforskning (Inpe). Til sammenligning blev der i hele 2018 registreret 40.000 skovbrande. På billedet her ses klimaaktivister foran den brasilianske ambassade i Mexico City.

De mange brande i Amazonas har de seneste dage fået stor international opmærksomhed. Det skete, efter at satellitdata fra Brasiliens Institut for Rumforskning (Inpe) tidligere på ugen viste, at Amazonas har været ramt af et rekordhøjt antal brande i år. På billedet her ses aktivister foran Brasiliens generalkonsulat i Perus hovedstad, Lima, fredag.

Amazonas-regnskoven dækker områder i ni lande: Bolivia, Brasilien, Colombia, Ecuador, Fransk Guyana, Guyana, Peru, Surinam og Venezuela. På billedet her ses colombianske indfødte og aktivister demonstrere for regnskoven foran det brasilianske konsulat i den colombianske hovedstad, Bogotá.

Over alt i verden er klimaaktivister utilfredse med, at den brasilianske præsident, Jair Bolsonaro, ikke gør nok for at beskytte regnskoven Amazonas. På billedet her ses aktivister foran Brasiliens generalkonsulat i New York fredag. Samme dag skrev USA's præsident, Donald Trump, på Twitter, at USA er klar til at hjælpe Brasilien med at bekæmpe brandene i Amazonas.

Mange af fredagens demonstrationer var arrangeret af den internationale klimaorganisation "Extinction Rebellion" (Oprør mod udryddelse, red.). På billedet her er aktivister samlet foran Brasiliens ambassade i det centrale London.

En aktivist holder et skilt med et billede af den brasilianske præsident, Jair Bolsonaro, og teksten "Bekæmper af fremtiden" foran Brasiliens konsulat i byen Cali i Colombia.

Også i det centrale London gik folk fredag på gaden for at kræve, at Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, gør mere for at slukke de mange brande, der for tiden hærger Amazonas-regnskoven.

På billedet her ses en pige i byen Mumbai i Indien. Med sit skilt gør hun opmærksom på, at når regnskoven først er væk, er den væk for altid.

Her ses aktivister i den spanske storby Barcelona fredag under en demonstration til fordel for regnskoven Amazonas. Klimaaktivisterne holder skilte, hvorpå der blandt andet står "Det er ikke en brand, det er kapitalisme", "Bolsonaro (Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, red.) er en miljøforbryder, en snigmorder" og "Stop folkemordet på den oprindelige befolkning (i Amazonas, red.)".

Fredag lagde blandt andre Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, yderligere pres på den brasilianske præsident, Jair Bolsonaro. Således truede Macron med at blokere en stor frihandelsaftale mellem EU og de sydamerikanske lande i organisationen Mercosur, hvis ikke Bolsonaro tager skridt til at beskytte Amazonas. På billedet her ses klimaaktivister i den franske hovedstad, Paris, fredag.

I en lang række byer verden over gik aktivister fredag på gaden for at demonstrere for Amazonas-regnskoven, der lige nu er ramt af et rekordhøjt antal brande. På billedet her ses en happening i Amsterdam i Holland.