BILLEDSERIE: Varmerekorder falder på stribe i Europa

Onsdag blev der i flere europæiske lande målt omkring 40 graders varme. Torsdag ventes Paris at få 42 grader.

Her en række billeder, som viser hvordan mennesker og dyr håndterer den usædvanlige varme rundt om i Europa.

Frankrigs nationale vejrtjeneste forventer, at rekorden for hovedstaden Paris på 40,4 grader sat i juli 1947 bliver overgået torsdag, hvor meteorologerne venter op til 42 grader.

I Belgien blev den hidtidige rekord fra juni 1947 på 38,8 grader overgået med 38,9 grader i byen Kleine-Brogel, mens der i Holland blev målt 39,2 grader nær Breda onsdag eftermiddag. Det overgår den tidligere rekord på 38,6 grader i august 1944, skriver The Guardian.

En hedebølge har de seneste dage lagt sig over store dele af Europa. I Tyskland, Holland og Belgien blev der onsdag målt rekordhøje temperaturer.

I Storbritannien var det onsdag over 30 grader, og meteorologer forventer op til 37 grader senere denne uge. I Brighton i det sydlige England søgte mange mod stranden.

I Tjekkiet er det også usædvanligt varmt. Her svaler en dreng sig på Wenceslas Pladsen i Prag onsdag.

Folk står i kø for at hoppe ud fra et udspringstårn ved søen Ammersee i Bayern i det sydlige Tyskland.