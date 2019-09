BILLEDSERIE: USA mindes 11. september 2001

USA's præsident, Donald Trump, holdt tale ved Pentagon til en ceremoni, der markerede årsdagen for angrebene 11. september 2001. Han henvendte sig i sin tale til de pårørende til ofrene og kaldte dagen for "Jeres årsdag for personligt og evigt tab".

USA mindedes onsdag, at det er 18 år siden, at angrebene på World Trade Center og Pentagon fandt sted.

Med taler og kranse mindedes USA onsdag ofrene ved angrebene 11. september 2001, hvor næsten 3000 personer døde. Landets præsident, Donald Trump, holdt tale ved forsvarsministeriet Pentagon og rettede sine ord mod de pårørende. - Det er den dag, som er blevet gentaget i Jeres erindring tusinde gange. Det sidste kys, den sidste telefonsamtale. Den sidste gang med de værdifulde ord: "Jeg elsker dig", sagde han. Onsdag er det 18 år siden, at angrebene på World Trade Center og Pentagon fandt sted 11. september 2001.

Ved ceremonien holdt præsident Donald Trump og førstedame Melania Trump et minuts stilhed for ofrene ved angrebene, hvor omkring 3000 mennesker mistede livet.

Et stort amerikansk flag blev rullet ned på siden af Pentagon-bygningen, hvor USA's forsvarsministerium holder til, for at markere mindedagen. Det er i år 18 år siden, at angrebene skete.

Folk deltog i mindedagen i New York ved at sætte amerikanske flag i mindepladerne. Her er indgraveret navne på de folk, der mistede livet ved angrebene.

En mand går forbi kunstinstallationen "Tribute in Light", der er placeret tæt på der, hvor World Trade Center engang stod. Kunstinstallationen udgøres af to kraftige lysstråler, der skal symbolisere de to tårne, der blev angrebene 11. september 2001. Lysstrålerne tændes hvert år 11. september.

Den tidligere amerikanske præsident George W. Bush detog i en mindehøjtidelighed ved Pentagon. Her lagde han en krans for at mindes ofrene.