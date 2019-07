BILLEDSERIE: Tusindvis samles til tyreløb i Pamplona

Her er en række billeder fra de første to dage af årets San Fermin-festivalen.

En fjerde løber blev behandlet for knubs, mens en femte blev stanget i ryggen af en tyr. Han havde ikke brug for hospitalsbehandling.

To mænd og en kvinde blev indlagt med hovedskader eller alvorlige kvæstelser. Det siger Tomás Belzunegui, der er talsmand det regionale hospital i Pamplona, ifølge nyhedsbureauet.

Ruten, som tyrene skulle tilbagelægge, var 850 meter lang. Den gik ad snoede brostensgader og blev tilbagelagt på to minutter og 23 sekunder.

Fem personer kom til skade ved det andet tyreløb under den årlige festival San Fermin i Pamplona i den nordlige del af Spanien.

Mandag var den anden af festivalens otte dage med tyreløb. Traditionen tro stod modige deltagere klar til at løbe fra og kæmpe mod tyrene, da seks tyre klokken otte blev sluppet løs. På andendagen kom fem personer til skade.

Festivalen, der blev gjort berømt af Ernest Hemingsways roman "Og solen går sin gang", tiltrækker årligt omkring en million besøgende. Ud over tyreløbene bruger gæsterne blandt andet tiden på at danse, spise mad og drikke alkohol. Her ser folk med fra balkoner før det første af de i alt otte legendariske tyreløb søndag morgen.