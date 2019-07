BILLEDSERIE: Trump fejrer 4. juli med tanks og militærfly

Forud for præsidentens tale natten til fredag dansk tid deltog flere militærdelinger i en opvisning på scenen. Her ses en deling fra det amerikanske marinekorps.

En stor menneskemængde var trods en tvivlende vejrudsigt mødt op for at deltage i fejringen langs Loncoln Memorial Reflection Pool i den amerikanske forbundshovedstad.

Præsident Donald Trump opfordrede i sin tale unge amerikanere til at tilslutte sig USA's væbnede styrker. Her ses han med USA's forsvarsminister, Mark Esper (til venstre), og formanden for Joint Chiefs of Staff, Joseph Dunford (til højre).