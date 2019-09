BILLEDSERIE: Menneskehav på gaden i Barcelona

Catalonske separatister er på gaden i stort antal for at vise støtte til selvstændighed.

600.000 catalonske separatister er på gaden onsdag for at demonstrere for uafhængighed.

Det sker i anledning af catalanernes nationaldag. Oprindeligt er den en hyldest til Barcelonas faldne i kampen mod den spanske kong Filip i 1714.

Men siden 2012 er den årlige Diada-helligdag blevet brugt til at vise opbakning til en løsrivelse fra Spanien.

Fokus har - ligesom sidste år - været på de catalonske politikere og ledende aktivister, der pressede på for at holde en omstridt folkeafstemning i 2017.

12 af dem sidder fortsat i fængsel, hvilket har vakt vrede hos separatisterne, der er på gaden onsdag.

Trods vrede, romerlys og afbrændinger foregår demonstrationen roligt, melder det lokale politi.