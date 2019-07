BILLEDSERIE: Flammerne hærger i det centrale Portugal

Brandmyndighederne har indsat knap 2000 brandfolk, som forsøger at få skovbrandene i det centrale Portugal under kontrol.

Brandfolk og lokale kæmper side om side for at holde flammerne i skak i Portugal, hvor to skovbrande hærger.

To ud af tre skovbrande, der lørdag eftermiddag brød ud i det centrale Portugal, hærger fortsat natten til mandag. 30 personer er kommet til skade i forbindelse med brandene, som 1800 brandfolk forsøger at tæmme, skriver nyhedsbureauet AP. Brandene vækker ubehagelige minder om de ødelæggende skovbrande, der i juni 2017 dræbte 64 personer og kvæstede flere end 250 i det centrale Portugal. Det er den værste brandulykke i moderne portugisisk historie. Her kan du se en række billeder af brandslukningen i Portugal.

Brandene brød lørdag ud i distriktet Castelo Branco, men har siden bredt sig til det nærliggende distrikt Santarem. Flammerne er blandt andet kommet faretruende nær landsbyen Cardigos i kommunen Macao.

I flere landsbyer er der meldinger om, at der ikke er indsat tilstrækkelige ressourcer fra brandvæsnet. Derfor har flere landsbyboere taget sagen i egen hånd. Her ses en beboer i landsbyen Colos, der forsøger at holde flammerne i skak.

En beboer i landsbyen Roda i kommunen Macao har fundet en vandslange frem for at assistere brandfolkene, der siden lørdag eftermiddag har kæmpet mod hårde vinde i bestræbelserne på at få de ødelæggende skovbrande under kontrol.

Skovbrandene vækker mindelser om de voldsomme brande, der i 2017 dræbte 64 personer og kvæstede flere end 250. Her ses brandmænd, der kæmper mod flammerne i kommunen Vila de Rei, hvor borgmesteren ikke mener, at der er indsat tilstrækkeligt med brandfolk til at bekytte befolkningen og deres hjem.

Et fly kaster vand over flammerne i Vila de Rai. Brandvæsnet har indsat 16 brandslukningsfly og 354 brandbiler. De assisteres af 20 soldater og fire bulldozere. Mydnighederne håber på at have brandene under kontrol mandag morgen, men de høje temperaturer i området besværliggør slukningen.

En mand har fundet en vandslange frem for at sikre sit hjem mod skovbrandene, som nærmer sig hans ejendom i landsbyen Amendoa i Macao. Myndighederne har evakueret flere landsbyer for at beskytte borgerne mod ilden.