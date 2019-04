Cambridges kvinder fejrer deres sejr over Oxford. Det blev en sikker sejr, som blev vundet med over fem bådslængder. Det var tredje sejr i træk.

Mange fandt søndag vej til Themsen i London for at følge det tætte kapløb. Cambridges herrer vandt med lige over en bådslængde over Oxford. De tilbagelagde den 6,8 kilometer lange strækning på 16 minutter og 57 sekunder.