Et enormt reklameskilt gør opmærksom på udstillingen i New York, der løber fra lørdag til den 6. oktober. Det første afsnit af "Venner" blev vist i USA på tv-stationen NBC den 22. september 1994.

Lørdag åbner en udstilling i New York, der fejrer 25 år med Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler og Ross.

Senere i september er det præcis 25 år siden, at det første afsnit af den ultrapopulære komedieserie "Venner" rullede over skærmen i USA. Jubilæet fejres fra lørdag og en måned frem med en udstilling i seriens hjemby, New York. Her kan fans eksempelvis opleve den ikoniske café Central Perk og gå på udkig i kostumer og rekvisitter fra serien. Serien er tydeligvis fortsat yderst populær. Billetterne til udstillingen blev således revet væk på blot tre timer, da de blev sat til salg. Se billeder fra den omfattende udstilling her.

Skuespilleren Maggie Wheeler har været på besøg ved den midlertidige udstilling. I serien portrætterer hun Janice, der i en periode er sammen med Chandler og særligt kendes for sit hysteriske grin og udbruddet "Oh. My. God!". Skuespilleren siger, at hun er imponeret over udstillingen. - Jeg tror, at folk kommer til at flippe helt ud, og jeg tror, de kommer til at have det så sjovt, at det bliver svært at få dem til at forlade stedet igen, siger hun ifølge AP.

Monicas kokketøj er også udstillet i New York. Det samme er den kalkun, som hun tager på hovedet under en thanksgiving. Det er, mens Monica har kalkunen på hovedet, at Chandler for første gang siger, at han elsker hende.

Rachel, der portrætteres af skuespilleren Jennifer Aniston, har med sine mange forskellige frisurer ofte været en stor stilmæssig inspirationskilde for seriens fans.

Det er ved udstillingen også muligt at besøge en kopi af caféen Central Perk. De seks gode venner hænger i størstedelen af seriens 236 afsnit ud på caféen.

Sofaen her er til stort besvær, da Ross med hjælp fra Rachel og Chandler forsøger at flytte den op i sin lejlighed. Ross forsøger desperat at guide de andre ved at råbe "pivot", men det hjælper ikke synderligt, og de må opgive projektet.

På væggen her ses en række kendte citater fra serien. Blandt andet "we were on a break", hvilket er det helt store stridspunkt i det turbulente forhold mellem Ross og Rachel.

Her er det muligt at sikre sig et billede i stil med introen til serien, der kørte over ti sæsoner fra 1994 til 2004. Udstillingen i New York strækker sig over omkring 800 kvadratmeter.