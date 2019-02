BBC: Parlamentsmedlemmer fra Labour agter at trække sig

Flere medlemmer af Labour i det britiske parlament vil trække sig fra partiet. Det skriver BBC på baggrund af anonyme kilder i Labour-partiet.

Der er ifølge det britiske medie tale om en gruppe på omkring fire medlemmer af partiet, der særligt på grund af partiets håndtering af brexit, er blevet så utilfredse, at de vil forlade partiet.

- Kilder i Labour fortæller kolleger (journalister, red.), at de skal forvente fire Labour-medlemmers afgang mandag morgen, skrev BBC's politiske korrespondent Iain Watson på Twitter søndag aften.

De fire medlemmer, der ventes at ville trække sig, har bekræftet dette over for BBC.

Flere medlemmer af partiet har diskuteret muligheden for, at nogle vil bryde ud af partiet. Blandt andre tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidts mand, Stephen Kinnock.

- Der vil nok komme en form for splittelse, sagde Stephen Kinnock, medlem af parlamentet for Labour, søndag i radioprogrammet "Westminster Hour" på BBC Radio.

Kinnock opfordrede medlemmerne med udbrydertanker til at blive og kæmpe trods store uenigheder i partiet.

- Vi har en pligt til at levere for de mennesker, vi er valgt til at repræsentere og ændre landet til det bedre. Labour-partiet er midlet til at gøre det, sagde han.