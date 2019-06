Aviser: Hongkongs regering vil droppe udskældt udleveringslov

Tusindvis har protesteret i Hongkong mod lovforslag, der bliver set som udemokratisk og et knæfald for Kina.

Myndighederne i Hongkong vil angiveligt droppe den udskældte udleveringslov, der i den seneste uge har fået titusinder af millionbyens indbyggere på gaden i protest.

Det skriver de lokale medier South China Morning Post og Sing Tao ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge de to aviser vil Hongkongs regeringschef, Carrie Lam, officielt meddele forkastelsen af lovforslaget senere lørdag.

Allerede fredag sagde flere fremtrædende medlemmer af byens lovgivende forsamling, at man burde afstå fra at indføre loven set i lyset af den massive folkelige modstand.

Loven ville blandt andet føre til, at Hongkong-borgere kunne blive udleveret til retsforfølgelse i Kina.

Kritikere frygter dog, at udleveringsaftalen kan bruges til at straffe politiske fanger. Samtidig bliver loven set som endnu et skridt i retning af øget kinesisk kontrol over Hongkong.

Siden 1997 har den tidligere britiske kronkoloni hørt under Kina, men der er delvist selvstyre efter devisen "ét land, to systemer" - underforstået at Hongkong skal være demokratisk.