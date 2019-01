Avis: USA efterforsker den kinesiske smartphonegigant Huawei

Anonyme kilder oplyser til The Wall Street Journal, at myndighederne er langt i efterforskning af Huawei.

USA efterforsker, om den kinesiske smartphonegigant Huawei har stjålet handelshemmeligheder fra USA's handelspartnere.

Der skriver den amerikanske avis The Wall Street Journal.

Anonyme kilder oplyser til avisen, at myndighederne allerede er langt i efterforskningen.

USA's justitsministerium undersøger blandt andet anklager om, at Huawei skal have stjålet handelshemmeligheder fra T-mobile.

I december blev topchef for den kinesiske telegigant Huawei, Meng Wanzhou, anholdt i en canadisk lufthavn. Det skete på anmodning fra USA, der ønsker hende udleveret til mulig retsforfølgelse.

Justitsministeriet ønsker ikke at kommentere avisens oplysninger eller eventuelt nyt i sagen om Meng Wanzhou.

Huawei er verdens næststørste producent af smartphones. Virksomheden har i flere år været i USA's søgelys for deres angiveligt tætte bånd til Kinas regering, skriver avisen.

Den kinesiske gigant har på det seneste været i et sandt stormvejr.

En række lande har udtrykt bekymring over, at selskabet spionerer via sit udstyr, der indgår i blandt andet mobilnetværk rundt i verden.

USA, New Zealand, Storbritannien og Norge er blandt landene, der mistænker, at Huaweis telefoner og andet udstyr kan bruges til spionage. Det har Huawei flere gange afvist, og der er da heller ikke fremlagt beviser for påstanden.

Sidste år nedlagte Australien et forbud mod, at det kinesiske selskab leverer udstyr til landets mobilnetværk.

Og i december udtalte Andrus Ansip, EU-Kommissionens næstformand med ansvar for det digitale indre marked, at Huawei og andre kinesiske techselskaber udgør en sikkerhedsrisiko for EU og EU's virksomheder.

I Danmark spiller Huawei en stor rolle på telemarkedet. Selskabet har de seneste år stået for at drive og udbygge TDC's mobilnetværk. Desuden sælger Huawei smartphones til de danske forbrugere.