Trump trak angiveligt en ordre om at fyre Robert Mueller tilbage, da en rådgiver truede med at sige op.

USA's præsident, Donald Trump, beordrede i juni sidste år den særlige anklager Robert Mueller fyret. Præsidenten ombestemte sig dog, da rådgiver i Det Hvide Hus Donald McGahn truede med at trække sig snarere end at følge ordren.

Det skriver avisen The New York Times, der citerer fire unavngivne personer med kendskab til sagen.

Robert Mueller, der undersøger påstande om, at Rusland blandede sig i det amerikanske præsidentvalg i 2016 til Trumps fordel, er blevet gjort opmærksom på episoden inden for de seneste måneder.

Det er sket i forbindelse med, at hans efterforskere har afhørt tidligere og nuværende embedsmænd i Det Hvide Hus.

Donald Trump mente ifølge de anonyme kilder, at Mueller var inhabil og ikke kunne lede undersøgelsen af den påståede kontakt mellem Rusland og Trump og hans medarbejdere forud for præsidentvalget i USA.

Trump pegede på i alt tre interessekonflikter, som han mente diskvalificerede Mueller til at lede efterforskningen.

For det første mente Trump, at en strid om gebyrer på hans golfklub i Sterling, Virginia, havde ført til, at Mueller havde opsagt sit medlemskab, skriver The New York Times.

Præsidenten mente også, at Mueller ikke kunne være upartisk, fordi han for nylig havde arbejdet for et advokatfirma, der tidligere havde repræsenteret Trumps svigersøn, Jared Kushner.

Trump sagde også, at Mueller, dagen før han blev udpeget til særlig anklager i Rusland-sagen, havde været til en samtale, der handlede om at vende tilbage til jobbet som direktør for det føderale politi, FBI.

Men rådgiver Donald McGahn nægtede altså at følge ordren om at fyre Mueller. McGahn sagde, at han hellere ville sige op, oplyser de anonyme kilder til The New York Times.

Det fik angiveligt Trump til at trække ordren tilbage.

Robert Mueller blev udpeget til særlig anklager i Rusland-undersøgelsen i maj sidste år.

Han var direktør for FBI fra 2001 til 2013.