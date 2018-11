Medie: Rusland står bag hackerangreb mod Tysklands Forsvar

Tyske myndigheder har været udsat for hackerangreb fra Rusland. Det viser retsdokumenter, skriver Der Spiegel.

Ansatte i flere tyske myndigheder blev tidligere på måneden ofre for et hackerangreb begået af Rusland.

Det skriver det tyske medie Der Spiegel.

Ifølge mediet var angrebet rettet mod medarbejdere i Forsvaret i Tyskland, parlamentsmedlemmer og flere ambassader.

Angrebet blev opdaget den 14. november. Det fremgår af retsdokumenter, som Der Spiegel er i besiddelse af.

Den russiske gruppe "Snake", der også går under navnene "Uroboros" og "Turla", menes at stå bag. Det lykkedes hackerne at få adgang til flere mailkonti.

Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), den indenlandske efterretningstjeneste i Tyskland, oplyser til mediet, at hackergruppen oftest går efter stater og politikere.

- BfV har for nylig været i stand til at påvise et angreb begået af gruppen "Snake". Gruppens ofre er hovedsageligt staten og politikere, meddeler efterretningstjenesten.

Politiet i Tyskland har endnu ikke klarlagt, hvilke informationer hackerne er kommet afsted med.

Tidligere i år kunne den tyske regering fortælle, at Rusland havde formået at hacke sig ind i udenrigsministeriet i Berlin i december 2017. Herfra blev der blandt andet stjålet følsomme informationer om udenrigspolitiske relationer.

I april meddelte efterretningstjenestens øverste chef, Hans-Georg Maassen, at angrebene mod udenrigsministeriet var så komplekse, at de formentlig kun kunne udføres af et organ under en regering.

Også her menes gruppen "Snake" at have været involveret.

- "Snake" er igen aktiv, konkluderer en anonym ansat i efterretningstjenesten til Der Spiegel.

Navnet "Snake" refererer til et mytisk væsen fra græsk mytologi - en slange, der bider sin egen hale.