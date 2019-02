Avis: Rusland har flere krydsermissiler end hidtil antaget

Rusland er angiveligt i besiddelse af flere krydsermissiler end hidtil antaget.

Det skriver den tyske avis Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAZ) søndag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Avisen citerer en anonym kilde i en vestlig efterretningstjeneste. Informationerne er ikke bekræftet fra officielt hold.

Missilerne er ifølge forsvarsalliancen Nato i strid med INF-traktaten om mellemdistanceraketter.

INF-traktaten blev vedtaget i 1987 i de sidste år af den kolde krig. Den betød blandt andet, at det daværende Sovjetunionen og USA fjernede deres atomraketter fra Europa.

USA har længe anklaget Rusland for at overtræde pagten. I sidste uge meddelte både USA og Rusland, at de trækker sig ud af INF-aftalen.

Krydsermissiler er jet-fremdrevne missiler udformet som førerløse fly. De er lavtgående med meget stor præcision og har en rækkevidde på op til 4000 kilometer.