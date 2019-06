Avis: Huawei spår fald i salg til udlandet på 40-60 procent

Kinesiske Huawei Technologies forbereder sig på et fald på 40-60 procent i antallet af leverancer af smartphones til udlandet.

Det oplyser anonyme kilder til finansmediet Bloomberg ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Efter planen skal den nyeste smartphonemodel, Honor 20, lanceres i Europa 21. juni. Men den kinesiske telegigant overvejer angiveligt allerede nu at tage den af markedet.

Huawei har nedsat en gruppe, der skal overvåge salget i blandt andet Storbritannien og Frankrig. Herefter vil man tage stilling til, hvorvidt salget skal stoppes helt.

I stedet for Europa satser Huawei nu på at sætte sig på mindst halvdelen af det kinesiske marked.

Meldingen kommer på et tidspunkt, hvor USA har indledt en global kampagne for at overbevise dets vestlige allierede om, at de bør udelukke Huawei fra det kommende 5G-netværk.

Det sker af frygt for, at selskabet vil blive brugt af Beijing til spionage.

Kina har for nylig vedtaget en lov, som forpligter kinesiske virksomheder til at hjælpe regeringen med national sikkerhed. Det har øget bekymringen i Vesten. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Også EU-Parlamentet har opfordret til handling på EU-plan mod de sikkerhedstrusler, der kan være forbundet med Kinas voksende teknologiske tilstedeværelse i EU.

Der er navnlig bekymring for, at kineserne ved etableringen af 5G-netværket kan have indbygget "bagdøre" med henblik på spionage og overvågning.

Huawei, som er den største globale producent af netværksudstyr, har afvist de mange beskyldninger. Virksomheden har ikke ønsket at kommentere sagen over for Bloomberg eller Reuters.