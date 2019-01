Avis: FBI undersøgte Trump efter fyring af FBI-chef Comey

FBI undersøgte om Trump arbejdede for Moskva efter fyring af FBI's chef, skriver The New York Times.

Det amerikanske forbundspoliti, FBI, indledte i 2017 en efterforskning for at få klarlagt, om præsident Donald Trump arbejdede for Rusland, rapporterer The New York Times.

Undersøgelsen blev sat i værk, efter at præsidenten havde afskediget den daværende FBI-chef James Comey, siger anonyme kilder til avisen.

FBI inddelte efterforskningen i to dele: en efterforskningsdel og en analyse af lovgivningen, hvor det blev undersøgt, om præsidentens afskedigelse af Comey var lovlig.

I selve efterforskningen blev det undersøgt, om Trump enten bevidst eller ubevidst arbejdede for Moskva, og hvorvidt han var en trussel mod USA's nationale sikkerhed.

- Efterforskningen blev senere lagt ind under den særlige anklager Robert Muellers bredere undersøgelser af, hvorvidt Rusland påvirkede den amerikanske valgkamp i 2016, skriver The New York Times.

Det står ikke klart, om undersøgelsen stadig er i gang.

Trump har gentagne gange kaldt Muellers efterforskning for en heksejagt mod ham.

James Comey har sagt, at Trump bad ham om at indstille efterforskningen af den tidligere sikkerhedsrådgiver Michael Flynn. Flynn har senere tilstået, at han løj for FBI om sine kontakter med Rusland.

Trumps tidligere advokat Michael Cohen får 7. februar mulighed for at forklare sig over for USA's Kongres. Han er blevet inviteret til at indgive offentlig vidneforklaring i tilsyns- og reformudvalget i Repræsentanternes Hus.

Cohen har accepteret en invitation fra udvalgets formand, Elijah Cummings.

Det er Demokraternes første store træk, efter at de har overtaget flertallet i Repræsentanternes Hus - det ene af Kongressens to kamre.

Cohen blev i december idømt tre års fængsel blandt andet for at sørge for betaling til to kvinder for at holde mund med oplysninger, der kunne skade Trump under præsidentvalgkampen.

Cohen blev også dømt for at have løjet under en høring i Kongressen om Trumps byggeplaner i Moskva.

Trump har afvist, at hans kampagnestab på nogen som helst måde samarbejdede med russere.