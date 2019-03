En 42-årig mand fra Melbourne ved navn Jason Colton er tirsdag blevet idømt 11 års fængsel for det, dommeren kalder et "kujonagtigt, ondskabsfuldt og uprovokeret" drab på Coltons Airbnb-gæst, Ramis Jonuzi.

De første otte år af fængselsstraffen bliver uden mulighed for prøveløsladelse.

36-årige Ramis Jonuzi blev dræbt i den australske storby i oktober 2017 på grund af 210 dollar - cirka 957 kroner - som han skyldte i ubetalt leje til Jason Colton for et værelse, han havde fundet på Airbnb.

Han døde på græsplænen foran hjemmet efter at være blevet slået, sparket og forsøgt kvalt af Jason Colton og to af hans venner.

Det skriver det australske nyhedsbureau AAP.

Ramis Jonuzi havde lejet et værelse i ti dage i et hjem ejet af Jason Coltons ven. Ramis Jonuzi havde forlænget sit ophold, men da han ikke kunne betale for de ekstra dage, blev han angrebet af de tre mænd.

Jason Coltons to medskyldige erklærede sig skyldige i manddrab sidste år og blev idømt henholdsvis syv et halvt og ni års fængsel.

Angrebet på Ramis Jonuzi begyndte indenfor, hvor han blev slået og sparket, indtil han mistede bevidstheden. Herefter blev han slæbt udenfor, hvor angrebet fortsatte.

Ved strafudmålingen tirsdag kaldte højesteretsdommer Elizabeth Hollingworth drabet et "kujonagtigt, ondskabsfuldt og uprovokeret" angreb mod en forsvarsløs mand, der forsøgte at komme væk.

- Det var dig, der var bagmanden bag angrebet, sagde dommeren til Jason Colton.

- Selv efter at du var klar over, at han var død, kaldte du hr. Jonuzi et dumt svin, affald, en junkie og en, som fik, hvad han fortjente, fortsatte hun.

Under retssagen har nævningene hørt dele af afhøringen af Jason Colton, som blev optaget af politiet den aften, Ramis Jonuzi blev dræbt. Her siger Colton blandt andet til efterforskerne, at Jonuzi "fik som fortjent".

Det kom også frem under retssagen, at Jason Colton i 2013 afsonede tre måneders fængsel i Norge for et overfald på en mand.