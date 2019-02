Aspiranter til tre topjob i EU godkendes uden konkurrence

Uden stor dramatik blev kandidaterne til tre store topjob i EU tirsdag godkendt under en høring hos EU-Parlamentets økonomiudvalg.

Det var Phillip Lane, Sebastiano Laviolo og José Maunuel Campa, der skulle have det blå stempel fra udvalget.

Irske Phillip Lane blev godkendt som ny kandidat til cheføkonomstillingen i Den Europæiske Centralbank (ECB).

Undervejs skulle han blandt andet svare på, om der er grund til at lave ændringer i pengepolitikken.

Men det afviste han, selv om en række nøgletal for nylig har tydet på en afmatning i økonomien i eurozonen.

- Jeg synes, det er rimeligt at sige, at alt det her er i nærheden af forholdsvis små tilpasninger af prognoserne. Jeg mener, at den nuværende strategi tager højde for mindre, nedadgående revisioner, lød det.

Phillip Lane, der var den eneste kandidat, blev godkendt af udvalget som kandidat. 33 var for, mens otte var imod. Dermed afløser ireren Peter Praet som ECB's cheføkonom fra juni.

Sebastiano Laviolo og José Maunuel Campa blev henholdsvis godkendt som kandidater til at blive medlem af Den Fælles Afviklingsinstans og leder af Den Europæiske Bankmyndighed (EBA).

Ifølge FinansWatch gjorde flere parlamentsmedlemmer efter afstemningerne opmærksom på, at de var utilfredse med udvalget af kandidater, fordi der ikke var nogen kvinder iblandt.

Det er medlemslandene, der i sidste ende beslutter, hvem der skal udfylde topposterne. Undervejs skal parlamentet høres i processen, og det er det, der er foregået tirsdag.