Ariana Grande tangerer vild The Beatles-rekord fra 1964

De tre mest populære sange i USA lige nu kommer alle fra Ariane Grandes nyeste album, "Thank U, Next".

Den amerikanske popstjerne Ariana Grande sætter sig som den første kunstner siden The Beatles i 1964 på både første-, anden- og tredjepladsen på Billboards liste over de mest populære sange i USA.

Det oplyser musikmagasinet Billboard på sin hjemmeside.

Den 25-årige sangerinde indtager den imponerende top-3 med sangene "7 Rings", "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" og "Thank U, Next".

Sangene kommer fra Grandes nyeste udgivelse, der også hedder "Thank U, Next", og som i øvrigt topper Billboards albumhitliste.

Listen over de mest populære singler i USA hedder Billboard Hot 100.

Den er baseret på både fysiske og digitale afspilninger, afspilninger i radioen samt online streaming - alt sammen i USA.

Den ikoniske britiske gruppe The Beatles formåede to gange i 1964 at sætte sig på alle tre pladser på Billboard Hot 100's top-3.

I april 1964 var det med sangene "Can't Buy Me Love", "Twist and Shout" og "Do You Want to Know a Secret".

Billboard Hot 100 har eksisteret i 60 år, og det er kun Ariana Grande og The Beatles, der har formået at indtage hele listens top-3.

Den canadiske rapper Drake er tidligere kommet tæt på. Sidste år lå han nummer et, to og fire på listen med sangene "Nice for What", "Nonstop" og "God's Plan", der alle var fra albummet "Scorpion".

Ariana Grande kan også glæde sig over at være den kvindelige kunstner nogensinde, der har flest sange i top-40 på listen på samme tid.

Med 11 numre slår hun Cardi B's tidligere rekord, der lød på ni sange.

Ariana Grande har haft enorm succes det seneste år. Hun blev i 2018 også kåret til Årets Kvinde af Billboard.

Denne måned sikrede hun sig sin første Grammy for albummet "Sweetener", der blev kåret til Bedste Popalbum. Den populære sangerinde deltog dog ikke i prisuddelingen på grund af uenigheder med showets producer.

Ariana Grande spiller den 1. oktober i år koncert i Royal Arena i København.