Den rødhårede popsanger Ed Sheeran får en gade opkaldt efter sig i byen Dunedin i New Zealand.

I hvert fald hvis man skal tro avisen New Zealand Herald.

Den skriver, at bystyret har besluttet at omdøbe Anzac Avenue - hvis navn er en hyldest til de australiere og newzealændere, der gjorde tjeneste under Anden Verdenskrig - til Ed Sheeran Avenue.

Det er 1. april, og medier verden over bringer traditionen tro masser af "fake news".

Den britiske avis Mail on Sunday skriver, at prins Harry skal på weekendtur til Wales for at drikke tang-smoothies og messe ældgamle keltiske sange.

Det er slut med strip-billiard, skriver avisen. For prinsen er under tøflen fra sin forlovede, Meghan Markle, og skal i stedet bruge weekenden på at bringe balance i sine chakraer.

Masser af virksomheder verden over bruger også dagen til at forsøge at binde kunderne en mere eller mindre utrolig historie på ærmet.

Burger King har udvidet sortimentet med en chokolade-whopper, påstår fastfoodkæden.

Verdens største producent af læskedrikke, Coca-Cola, har ifølge Sunday Mirror annonceret, at selskabet vil lancere tre nye smagsvarianter: avocado, surdej og trækul.

De tre nye colaer er især rettet mod "Instagram-generationen", som vil få masser af likes, når de tager selfies med en af de nye læskedrikke i hånden, lover Coca-Cola.

Iværksætteren Richard Branson, der ejer Virgin Airlines, skriver på Twitter, at der er godt nyt for motionisterne. Som alternativ til første klasse og turistklasse kan rejsende nu vælge "Spin Class", hvor de kan svede igennem på motionscykler under flyveturen.

Også de britiske EU-embedsmænd driver gæk i år. Deres aprilsnar i år handler om en af formaliteterne for landet, der er på vej til at forlade unionen.

EU-Parlamentets britiske kontor skriver på Twitter, at de rødbedefarvede europæiske pas fremover skal være mørkeblå.

Det er en joke rettet mod briterne, der - rent symbolsk - har valgt at gå tilbage til det gamle, mørkeblå pas, når landet udtræder af EU.

Den britiske avis The Observer har også fundet på en brexit-relateret aprilsnar.

Avisen skriver, at et italiensk firma nu vil til at tjene penge på særlige emojis, som briterne kan bruge på sociale medier for at vise, om de er på "Leave" eller "Remain"-fløjen.