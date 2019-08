Appeldomstol stadfæster fængselsdom til kardinal for overgreb

En appeldomstol i Melbourne i Australien har onsdag stadfæstet en dom på seks års fængsel til kardinal George Pell for seksuelle overgreb mod to mindreårige drenge.

To af domstolens tre dommere stemte for at afvise den 78-årige George Pells appel. Han har nu 28 dage til at appellere afgørelsen til Australiens højesteret.

Afgørelsen blev transmitteret direkte på australsk tv. Umiddelbart derefter blev Pell bragt tilbage til et fængsel.

Hans advokaters væsentligste argument ved appeldomstolen var, at det nævningeting, der dømte Pell skyldig, traf beslutningen på et for tyndt bevisgrundlag.

- Det er ikke nok, at nævningene måske har været i tvivl. De skal have været i tvivl, forklarede dommer Anne Ferguson i retten.

De tre dommere har truffet afgørelsen efter at have gennemset over 30 timers optagelser fra retssagen mod Pell.

- Vi har set de optagelser mere end en gang, understregede Anne Ferguson.

Hun oplyser, at i lighed med nævningene er de tre dommere også blevet bragt til den katedral i Melbourne, hvor overgrebene fandt sted.

Pell er den hidtil mest højtstående katolik, der er dømt for at have forgrebet sig seksuelt på mindreårige.

En domstol dømte ham i marts i år til seks års fængsel for at have forulempet to kordrenge seksuelt i 1996 og 1997. George Pell var på det tidspunkt ærkebiskop i Melbourne. Han forgreb sig på kordrengene, som begge var 13 år, i St. Patrick's Cathedral i Melbourne.

Siden steg han i graderne og endte med at være en de mest betroede medarbejdere i Vatikanet, hvor han fungerede som pavens finansminister.

George Pell er fortsat kardinal. Vatikanet har ifølge den australske udgave af The Guardian tidligere oplyst, at det først vil træffe en beslutning om hans titel, når alle muligheder for appel er udtømt.

George Pell indledte sin karriere som præst i byen Ballarat i staten Victoria, hvorefter han blev udnævnt til ærkebiskop i Melbourne og derefter udnævnt til kardinal.

Den katolske kirke har været viklet ind i en lang række sager, hvor præster og andre gejstlige er blevet sigtet og dømt for overgreb på især mindreårige af begge køn.

George Pell har tidligere udtalt, at den katolske kirke foretog "katastrofale valg", da den valgte ikke at tro på misbrugte børn, som beskyldte præster og embedsmænd fra kirken for overgreb.