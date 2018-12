Antallet af dræbte journalister steg i 2018

94 journalister og mediefolk er blevet dræbt i 2018, og dermed stiger tallet for første gang i tre år.

Det er blevet mindre sikkert at arbejde som journalist i 2018.

Sådan skriver det internationale journalistforbund, IFJ, i begyndelsen af en pressemeddelelse, der annoncerer, at 94 journalister og mediefolk har mistet livet i det år, der snart går på hæld.

Det er den første stigning i antallet i tre år. Og dermed er en ellers nedadgående tendens blevet brudt, skriver organisationen.

I 2017 blev 82 journalister dræbt.

- Denne liste er en trist påmindelse om, at journalisters sikkerhed vil forblive flygtig, udtaler IFJ's generalsekretær, Anthony Bellanger.

- Som sådan står listen som et vidnesbyrd for myndigheders manglende opretholdelse af journalisters sikkerhed. Og deres svigt af forsvaret for demokratisk oplysning og diskurs.

IFJ offentliggør hvert år en liste over dræbte mediefolk. 84 af de dræbte i 2018 arbejdede som journalister, fotografer, oversættere og teknikere. Ifølge IFJ blev de dræbt som følge af snigmord, målrettede angreb og i krydsild i krigszoner.

De sidste ti dræbte var chauffører og livvagter for journalister.

Ifølge IFJ står væbnet konflikt og militant ekstremisme bag størstedelen af journalistdrab - særligt i lande som Syrien, Afghanistan og Yemen.

Men organisationen retter en skarp kritik mod det, man kalder "stigende intolerance over for uafhængig journalistik, populisme, korruption og manglende retssikkerhed" i lande som Mexico, Indien, Pakistan og Filippinerne.

For eksempel er Mexico det land, hvor næstflest journalister blev dræbt i 2018. Det er især undersøgende journalister, der har dækket narkokarteller og korruption i det latinamerikanske land, der er blevet dræbt i snigmord.

IFJ nævner i opgørelsen det kontroversielle mord på den saudiarabiske regimekritiker Jamal Khashoggi samt masseskyderiet på den amerikanske avis Capital Gazette i Maryland, hvor fem journalister blev dræbt.

Ifølge organisationen er Asien - ikke medregnet Mellemøsten - det farligste sted at være journalist. Her har 32 journalister mistet livet. Dernæst følger Nord- og Sydamerika med 27, Mellemøsten og den arabiske verden med 20, Afrika med 11 og til sidst Europa med fire.

Afghanistan er det land, hvor flest journalister blev dræbt i 2018. Her har 11 journalister mistet livet, mens de har dækket den 17 år lange konflikt.