Annegret Kramp-Karrenbauer: Mini-Merkel med et twist

Annegret Kramp-Karrenbauer, der ofte kaldes AKK, overtager posten som partileder for Tysklands kristelige demokratiske parti CDU efter Angela Merkel.

Den rolige og beherskede kvindelige toppolitiker, som er blevet kaldt "mini-Merkel", er dermed et godt bud på den næste tyske forbundskansler og en kommende stor magtfaktor i EU og i international politik.

Den 56-årige Kramp-Karrenbauer, der gift og mor til tre børn, opfattes som midtersøgende og loyal over for Merkels linje.

På CDU's partikongres i Hamburgs messecenter fredag modtog Kramp-Karrenbauer ved præsentationerne af de tre opstillede kandidater et klart større bifald end sin stærkeste rival - den mere konservative Friedrich Merz.

Hun var ministerpræsident for delstaten Saarland fra 2011 frem til februar i år. Hun stod i spidsen for en koalition med tre partier, og hun opnåede ry for at skabe konsensus og indgå alliancer.

Kramp-Karrenbauer, som er datter af en rektor, har studeret politik og jura på universiteter i Trier og i Saarlands.

Hun bliver beundret i partitoppen for hendes brede appel i CDU's bagland.

- Jeg har i den seneste tid læst meget om, hvem jeg er: En "mini", en kopi, og blot mere af det samme. Kære delegerede, jeg står foran Jer, som jeg er, og som det tilværelsen, har gjort mig til, og jeg er stolt af det, sagde Kramp-Karrenbauer i en lidenskabelig tale forud for kampvalget på kongressen.

Hun henviste til sin erfaring som ministerpræsident og sagde, at hun frem for alt har lært "at det at lede gælder mere om at være stærk i det indre end at være højrøstet i det ydre".

Der udbrød jubel på kongressen, da hun blev erklæret vinder af valget. Med tårer i øjnene takkede hun sine rivaler og inviterede dem op på podiet for at styrke partiets enhed.