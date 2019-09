Anklagere kræver dødsstraf til mistænkt for drab på 22 i Walmart

Den 21-årige amerikaner Patrick Crusius er blevet tiltalt for drab på 22 mennesker i et masseskyderi i en Walmart-forretning i den amerikanske by El Paso i delstaten Texas.

Anklagemyndigheden i Texas vil kræve, at han bliver idømt dødsstraf for angrebet. Det skriver lokalmediet El Paso Times ifølge Reuters.

Crusius' forsvarsadvokater har endnu ikke oplyst, hvordan han forholder sig til tiltalen.

I anklageskriftet fremgår det, at Crusius offentliggjorde en slags manifest, hvor der blandt andet stod, at angrebet var "et svar på den latinamerikanske invasion". Manifestet blev offentliggjort på hjemmesiden 8chan.

Anklagerne skriver videre, at det var den 21-årige mand selv, der overgav sig til politiet efter angrebet med ordene: "Jeg er gerningsmanden".

Masseskyderiet fandt sted i august omkring klokken 11 lokal tid. Adskillige personer blev desuden såret, da gerningsmanden skød omkring sig.

Patrick Crusius er fra byen Allen, der er en forstad til Dallas og ligger godt 930 kilometer øst for El Paso.

Moren til Patrick Crusius har tidligere fortalt, at hun kontaktede politiet flere uger forinden, fordi det bekymrede hende, at sønnen havde et gevær.

Få dage efter skyderiet besøgte USA's præsident, Donald Trump, El Paso. Her blev han mødt af hundredvis af vrede demonstranter.

Demonstranterne bar skilte, hvorpå der blandt andet stod "gør noget", "red vores by", og "du er problemet".

De henviste til Trumps hårde retorik mod migranter, som ifølge demonstranterne har været med til at skabe politiske og kulturelle spændinger i USA.

Skyderiet har desuden tilført nyt liv til våbendebatten i USA.

Den amerikanske supermarkedskæde Walmart er efterfølgende stoppet med at sælge ammunition til håndvåben og visse geværer.