Anklager om racisme og overgreb ryster Virginias toppolitikere

Virginias guvernør og hans to potentielle efterfølgere er alle havnet i politisk uvejr inden for denne uge.

Den amerikanske delstat Virginia befinder sig i en politisk krise, der tilsyneladende bare bliver større og større dag for dag.

Ikke bare en eller to, men hele tre demokratiske toppolitikere er inden for de seneste dage havnet i problemer.

Senest har statens justitsminister, Mark Herring, onsdag sagt, at han ved en fest i 1980 havde sminket ansigtet og iført sig paryk for at ligne en sort rapper. Han kalder i en udtalelse opførslen et udtryk for dårlig dømmekraft.

- Jeg havde en hjerteløs og utilgivelig mangel på bevidsthed og ufølsomhed i forhold til den smerte, min opførsel kunne tilføre andre, siger han.

Udmeldingen kommer, efter at det i weekenden blev afsløret, at Virginias guvernør, Ralph Northam, tilbage i 1984 ved en fest var udklædt i såkaldt blackface for at ligne sangeren Michael Jackson.

Ordet blackface bruges om en nedladende og karikeret form for sminke, der første gang blev brugt i 1800-tallet for at efterligne sorte slaver.

Ud over guvernøren og statens justitsminister er også statens viceguvernør, Justin Fairfax, havnet i politisk stormvejr.

Kvinden Vanessa Tyson har således anklaget Fairfax for et seksuelt overgreb i forbindelse med Demokraternes Nationalkongres i 2004. Hun siger, at han tvang hende til at udføre oralsex på ham på et hotelværelse.

- Jeg kan slet ikke tro - taget i betragtning af min åbenlyse lidelse - at hr. Fairfax troede, at denne tvungne seksuelle handling var samtykkende, har hun fortalt i en udtalelse, der er bragt af flere amerikanske medier.

Fairfax er sort, og han er den første i rækken til at overtage posten som guvernør, hvis Ralph Northam skulle træde tilbage.

Nummer tre er justitsminister Mark Herring, der onsdag altså indrømmede at have iført sig, hvad der kan opfattes som racistisk udklædning.