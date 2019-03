En norsk dreng blev hvervet af IS og var blandt andet med til at lave en trusselsvideo, viser retsdokumenter.

En 14-årig etnisk norsk dreng skal i 2017 være blevet rekrutteret til den militante gruppe Islamisk Stat (IS).

Det fremgår af en artikel fra den amerikanske avis The Washington Post.

Oplysningen stammer fra en føderal anklage, som for nylig er blevet offentliggjort af det amerikanske justitsministerium.

Her er en 20-årig amerikansk kvinde tiltalt for at samarbejde med IS.

Af retsdokumenterne fremgår det, at kvinden i 2017 fik kontakt til en dengang 14-årig norsk dreng. Hun skal have rekrutteret ham til IS' medie- og hackergruppe United Cyber Caliphate (UCC).

- Lol mand, du ser sindssygt normal ud, skrev kvinden angiveligt i en besked til drengen på internettet.

- Men her er jeg, svarede han efterfulgt af en emoji med et skævt smil.

Den 14-årige dreng skal have fået tilnavnet "Brother Abu" hos IS.

Han var angiveligt med til at lave en video med trusler mod en velgørenhedsorganisation i New York.

Ifølge de amerikanske myndigheder skal norsk politi have beslaglagt materiale fra drengens computer. Her har det fundet beskeder, hvor drengen skriver om at lave videoer, der støtter IS.

Materialet er blevet sendt videre til det amerikanske forbundspoliti, FBI.

Politiet lavede også en aktion mod drengens hjem i Norge i marts 2017.

Politiets Sikkerhedstjeneste (PST) i Norge bekræfter, at den kender til sagen. Sagen har ikke tidligere været omtalt i Norge.

Ifølge Washington Post var den 20-årige amerikanske kvinde fra delstaten Georgia. Hun var aktiv i netgruppen, der kaldte sig for Islamic State Hacking Division. Den blev senere til UCC.

Hun er også tiltalt for at have været involveret i at offentliggøre en drabsliste i 2017. Listen havde navne på over 8000 personer i USA og Storbritannien.

IS-støtter blev opfordret til at dræbe personerne i "ensom ulv-angreb".