Angela Merkels afløserfelt reduceret til to fra tre

Tysklands CDU holder på en partikongres i Hamburg en anden valgrunde for at vælge en afløser for Angela Merkel som partileder.

Anden valgrunde er et valg mellem Annegret Kramp-Karrenbauer og Friedrich Merz. Ingen af de i alt tre kandidater fik et absolut flertal på 501 stemmer i første runde.

Der er 1001 delegerede på partikongressen i Hamburgs Messecenter.

I første valgrunde fik Kramp-Karrenbauer 450 stemmer, Merz fik 392 og Jens Spahn fik 157.

Merkel tog tidligere imod et langt stående bifald fra 1001 delegerede, hvoraf en del var stærkt bevægede og holdt bannere med takkeord som "Tak chef" op foran sig.

I sin afskedstale som partileder på partikongressen i Hamburg sagde Merkel, at CDU havde vundet fire nationale valg i Tyskland under hendes ledelse ved at stå fast på partiets grundliggende principper.

Annegret Kramp-Karrenbauer, som har været under Merkels vinger, anses for at være garant for en fortsættelse af Merkels linje.

Friedrich Merz er en af Merkels rivaler. Han er modstander af hendes linje på flere områder - blandt andet når det gælder garantien for asyl til alle politisk forfulgte.

Den 64-årige Merkel meddelte i oktober, at hun ville træde tilbage som partiformand, men at hun ville forblive på posten som regeringschef.