Analytiker: Tyrkisk exit fra F-35 udfordrer Nato-samarbejde

Tyrkiet er blevet suspenderet fra F-35-kampflyprogrammet, efter at landet har købt et russisk missilforsvarssystem.

Det overrasker ikke militæranalytiker Hans Peter Michaelsen, Center for Militære Studier ved Københavns Universitet.

- Det har været ventet, da USA tidligere har truet med at udelukke Tyrkiet fra F-35-samarbejdet, hvis man gik videre med planen om at købe det russiske system, siger han.

Det er ifølge militæranalytikeren frygten for, at Rusland opsnapper hemmeligheder omkring F-35, der har ført til beslutningen.

- Det russiske system er designet til at bekæmpe fly som F-35. USA er bange for, at russiske eksperter, der hjælper Tyrkiet med at implementere systemet, kan få adgang til data om F-35-flyets svagheder, siger Hans Peter Michaelsen.

Selv om den amerikanske reaktion er forventelig, åbner den ifølge militæranalytikeren store spørgsmål omkring Tyrkiets fremtidige rolle i Nato-samarbejdet.

- Det store spørgsmål er, hvad det kommer til at betyde for Nato-samarbejdet, hvor Tyrkiet er en vigtig partner. Både i relation til konflikter i Mellemøsten og som base for operationer mod eksempelvis Islamisk Stat, siger Hans Peter Michaelsen.

- Der er stor bekymring i Nato om, hvad det er for en kurs, som Tyrkiet er på vej ind på, og hvilken betydning det kan få på længere sigt, siger han.

Hans Peter Michaelsen tror ikke umiddelbart, at Tyrkiets exit fra F-35-programmet får konsekvenser for selve udviklingen af de milliarddyre kampfly.

- Jeg tror, at andre Nato-lande vil være interesserede i at købe de 100 fly, som Tyrkiet skulle have haft, siger han.

Så risikoen for, at der sker større forsinkelser eller prisstigninger er ikke stor, vurderer han.

Danmark har besluttet at anskaffe 27 af de nye kampfly til erstatning for de nuværende 44 F-16-fly. Den forventede samlede pris er 56 milliarder kroner.