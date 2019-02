Analytiker: Trump kan presse Europa med ny rapport om biler

Det amerikanske handelsministerium ventes søndag at offentliggøre en undersøgelse af, hvorvidt bilimport udgør en national sikkerhedstrussel for USA.

Rapporten kan give den amerikanske præsident, Donald Trump, mulighed for at presse europæerne på handelsområdet.

Går det som ventet, vil det være et nyt skridt hen imod at give Trump mulighed for - uden om Kongressen - at pålægge told på biler importeret fra Europa.

Ifølge Mikael Olai Milhøj, senioranalytiker hos Danske Bank, kan Trump i givet fald bruge rapporten til at føre den handelspolitik, han ønsker.

- Det gør det nemmere for Trump faktisk at føre den handelspolitik, han gerne vil. Det gælder også i forhold til at presse forhandlingsparter, for eksempel europæerne, på en måde, hvorpå han synes, han har noget 'power', siger Mikael Olai Milhøj.

- Hvis Trump ikke er tilfreds med, hvad der sker på handelsområdet med Europa, så giver den her rapport mulighed for, at han kan pålægge told på importerede biler, forventer han.

Donald Trump har allerede brugt nationale sikkerhedsspørgsmål til at indføre told på stål og aluminium.

Rapporten om biler kan få negativ betydning for forholdet mellem Europa og USA, vurderer Mikael Olai Milhøj.

- Hvis Trump går planken ud og faktisk pålægger told på importerede biler fra Europa, så forværrer det forholdet mellem Europa og USA.

- En handelskrig vil være meget længere henne. Det er noget, der tager tid. Men det er en af de risikofaktorer, der er, siger Mikael Olai Milhøj, der dog ikke forventer, at det kommer dertil.

I juni sidste år truede Trump i en besked på Twitter med at indføre 20 procent told på biler fra EU-lande.

En måned før havde handelsministeriet - på opfordring fra Trump - iværksat en såkaldt sektion 232-undersøgelse af den amerikanske bilimport.

Og afhængig af rapportens udfald kan det altså blive første skridt mod, at præsidenten kan pålægge toldafgifter på bilerne.

1. juni sidste år indførte Trump nye toldsatser på 25 procent på stål og 10 procent på aluminium.