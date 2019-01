Amnesty: Saudiske aktivister er udsat for tortur og overgreb

Kvindelige aktivister, der sidder fængslet i Saudi-Arabien, udsættes for tortur og seksuelle overgreb.

Det fremgår af en ny rapport fra menneskerettighedsorganisationen Amnesty International.

Siden maj er et tocifret antal saudiarabiske kvindeaktivister - herunder flere ikoner i landets kvindebevægelse - blevet fængslet, vurderer FN.

I mindst ti tilfælde er kvinderne blevet udsat for tortur og overgreb i løbet af de første tre måneder i fængslerne, fremgår det af rapporten.

En kvinde husker, hvordan hun fik hældt vand i munden, hvis hun skreg under tortur i forbindelse med afhøringer.

Andre fortæller, at de er blevet udsat for elektrochok eller har fået at vide, at deres familiemedlemmer i Saudi-Arabien er døde, selv om det ikke er sandt.

Vidneudsagnene får alarmklokkerne til at ringe hos Amnesty.

- Vi er ekstremt bekymrede for aktivisternes velbefindende. De har været fængslet i snart ni måneder, blot fordi de forsvarede basale menneskerettigheder, siger Lynn Maalouf, Amnestys forskningsdirektør i Mellemøsten.

Det er ikke første gang, at Amnesty afdækker tortur i de saudiske fængsler.

I november sidste år offentliggjorde organisationen en rapport, der beskrev, hvordan fængslede aktivister blev udsat for elektrochok i en sådan grad, at de efterfølgende ikke kunne gå eller stå.

Dengang kaldte det saudiske styre anklagerne om tortur for "grundløse".

Amnesty og menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch har flere gange anmodet det saudiske styre om at få adgang til de fængslede aktivister. Indtil videre uden held.

Flere af de kvindelige aktivister, der har siddet fængslet siden maj, er anklaget for at samarbejde med "fjender af landet". Enkelte er blevet løsladt, mens de fleste sidder fængslet uden at have været for en dommer.

I august blev de to prominente aktivister Nassima al-Sadah og Samar Badawi arresteret.

Samar Badawi er en prisvindende menneskerettighedsforkæmper og søster til bloggeren Raif Badawi, der i 2012 blev idømt ti års fængsel og 1000 piskeslag for blandt andet at kritisere islam på sin blog.