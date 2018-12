Amerikanskledet koalition beskyder syrisk militær med missiler

Militære kilder i Syrien siger, at en amerikansk-ledet koalition har affyret missiler mod syriske stillinger ved byen al-Sukhana i det østlige Syrien. Det skriver det statslige nyhedsbureau Sana.

Kilderne siger, at missilerne blev affyret klokken 20.00 (19.00 dansk tid). De forårsagede kun materielle skader.

Sana skriver, at de stillinger, som blev beskudt, er i Ghorab bjergene syd for Sukhna.

Oplysningerne er ikke bekræftet af den amerikanskledede koalition.

Sådanne angreb mod syriske stillinger er sjældne.

Amerikanske soldater har en base i Tanf i det sydlige Syrien nær Jordans og Iraks grænse. Der er også amerikanske soldater i den nordlige del af landet - nær grænsen til Tyrkiet.

Meget tyder på, at situationen i Syrien fortsat er meget fastlåst.

Rusland, Tyrkiet og Iran har ikke gjort fremskridt i bestræbelser på at danne en syrisk forfatningskomité. Repræsentanter for de tre lande mødtes med FN's særlige udsending, Staffan de Mistura, i Kasakhstans hovedstad, Astana, torsdag uden at der var fremskridt.

- Mistura beklager dybt ... Der var ingen håndgribelige fremskridt i bestræbelserne på at bringe forhandlingerne om en forfatningskomité ud af et ti måneder langt dødvande, hed det i en erklæring fra Misturas kontor.

Nye møder vil først finde sted næste år.

Den norske diplomat Geir Pedersen er blevet udpeget som FN's nye særlige udsending fra den svensk-italienske de Mistura, der er ved at træde tilbage.

Mistura blev udpeget i 2014. På daværende tidspunkt havde den syriske borgerkrig været i gang i tre år.

Krigen begyndte med demonstrationer mod regeringen tilbage i 2011. Mere end 360.000 personer har mistet livet i krigen.