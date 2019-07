Amerikanske teenagere sigtet for politidrab i Rom

To unge amerikanske turister er lørdag blevet varetægtsfængslet i Rom, hvor de er mistænkt for at have stukket en politimand ihjel.

Det meddeler italiensk politi.

Betjenten døde efter at være blevet stukket otte gange med en kniv i de tidlige morgentimer fredag.

De to 19-årige amerikanere blev anholdt, da de fredag var ved at checke ud af deres hotel i den italienske hovedstad og flyve hjem til Californien.

Italienske medier skriver, at en af de to amerikanere har tilstået, at de stak politimanden ihjel. Men teenageren skal have sagt, at de ikke var klar over, at offeret var politimand.

Både den dræbte 35-årige politimand og hans kollega var i civilt tøj.

En advokat for den mistænkte amerikaner siger, at han forholdt sig tavs, da de blev fremstillet for en dommer lørdag.

Italiensk politi skriver i en udtalelse, at de to amerikanere har tilstået at have stjålet en taske fra en italiener. De krævede 100 euro og et gram kokain for at give dem tilbage til ham.

Italieneren, der havde fået stjålet sin taske, kontaktede politiet, som så ventede på de to unge amerikanere, da de kom tilbage med tasken og forventede at få deres krav opfyldt.

Efterforskere siger ifølge italienske medier, at de to teenagere har forklaret, at den mand, de stjal tasken fra, havde solgt dem noget hvidt pulver i stedet for kokain.

De skal ligeledes have forklaret, at de troede, at de to civilklædte betjente var venner af italieneren, og at de gik i panik og stak en af dem med en kniv.

På de to amerikaneres hotelværelse fandt politiet den kniv, som menes at være brugt til drabet, og det tøj, som de to formodede gerningsmænd bar på drabsnatten.

Sagen har vakt røre i Italien, hvor også indenrigsminister Matteo Salvini har kommenteret drabet. Det gjorde han i kølvandet på de første meldinger fra politiet, der lød på, at gerningsmændene kunne være "afrikanske".

- Tilsyneladende er de ikke italienere. Hvilken overraskelse, sagde ministeren, der også betegnede gerningsmændene som "bastarder".