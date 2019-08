Elløbehjul bliver fremover forbudt om natten i den amerikanske storby Atlanta i delstaten Georgia.

Det oplyser borgmesteren i Atlanta, Keisha Lance Bottoms, i en pressemeddelelse.

Det sker, efter at tre førere af elløbehjul har mistet livet i Atlanta siden maj. I ulykkerne har en bus og to biler desuden været involveret.

Torsdag er en fjerde person blevet dræbt i området East Point i Atlanta, efter at et elløbehjul kolliderede med en lastvogn.

Forbuddet kommer, mens flere amerikanske byer kæmper med at regulere de virksomheder, der udlejer elløbehjul, for at sikre borgernes sikkerhed.

- Vi har på ulykkelig vis set et mønster i de seneste trafikdrab, hvor elløbehjul har været involveret. De er alle sket efter mørkets frembrud, siger Keisha Lance Bottoms i meddelelsen.

Torsdag har myndighederne i Atlanta derfor indført et forbud fra klokken ni om aftenen til klokken fire om morgenen. Forbuddet træder i kraft fredag.

- Dette fænomen fandtes ikke for 14 eller 12 måneder siden, det er en helt ny ting, siger Tim Keane, kommissær for byplanlægning i Atlanta.

- Vi håber, at dette forbud bliver midlertidigt, fortsætter han.

Myndighederne i Atlanta har bedt udbyderne om fra fredag at deaktivere elløbehjul i nattetimerne, hvor forbuddet gælder.

Hos virksomheden Lime, der udlejer elløbehjul, er der forståelse for forbuddet.

- Vi mener, at det er et fornuftigt skridt at tage som en midlertidig foranstaltning, siger Nima Daivari, der er chef for Limes afdeling i Georgia.

Virksomheden, som har base i San Francisco, er en af de største udlejere af elløbehjul i Atlanta. I juli havde Lime 1800 løbehjul til udlejning i byen.

Lime udlejer også elløbejul i København og flere andre europæiske storbyer.

Bekymringen for sikkerheden i forbindelse med kørsel på elløbehjul har også ført til overvejelser om restriktioner i andre amerikanske byer, blandt andet Dallas, Texas og Nashville, Tennessee.

I Chicago er der desuden indført et forbud mod brug af elløbehjul om natten, der svarer til det, der nu indføres i Atlanta.