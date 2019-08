Amerikansk politiker får lov til at besøge bedstemor i Israel

Rashida Tlaib er blevet tilladt indrejse i Israel efter at have sendt brev til landets indenrigsministerium.

Israel har fredag givet tilladelse til, at det amerikanske kongresmedlem Rashida Tlaib kan besøge sin familie på Vestbredden.

Det oplyser det israelske indenrigsministerium.

Det sker, dagen efter at den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, meddelte, at Israel vil forhindre de to amerikanske kongresmedlemmer Ilhan Omar og Rashida Tlaib i at foretage et planlagt besøg i landet.

Årsagen var, at de har støttet den Israel-kritiske BDS-bevægelse.

BDS er en organisation, der arbejder for sanktioner mod Israel og både økonomisk og kulturel boykot.

Rashida Tlaib, der har palæstinensiske rødder, sendte torsdag et brev til Israels indenrigsministerium. Her bad hun om at få lov til at "besøge familiemedlemmer og i særlig grad min bedstemor, der er i 90'erne".

Hun tilføjede, at det måske var "sidste mulighed for at besøge hende".

Israel har givet tilladelse til besøget af humanitære årsager, lyder det. Dog med den betingelse, at hun undervejs ikke promoverer et boykot af Israel.

Tlaib skriver i sit brev, at hun vil respektere alle restriktioner, og at hun "ikke vil promovere boykotter" under sit besøg.

Ilhan Omar nævnes ikke i Israels udtalelse fredag. Hun er derfor så vidt vides fortsat ikke velkommen i Israel.

Israels meddelelse torsdag kom, efter at USA's præsident, Donald Trump, havde opfordret Israel til at forbyde et planlagt besøg fra de to politikere.

Trump skrev på Twitter, at det ville være "et udtryk for stor svaghed", hvis Israel tillod Ilhan Omar og Rashida Tlaib at besøge landet.

Israelsk lov forbyder indrejse for personer, der støtter BDS-bevægelsen.

Den demokratiske formand for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, tog torsdag afstand fra den israelske regerings beslutning.

Hun kaldte beslutningen "dybt skuffende" og under Israels værdighed.

Pelosi, som er en markant støtte af Israel, sagde også, at præsident Trumps udfald mod de to kvindelige politikere er "et tegn på uvidenhed og manglende respekt - og under præsidentembedets værdighed".