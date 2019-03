Algeriets præsident dropper forsøg på genvalg

Efter store demonstrationer har Algeriets præsident valgt alligevel ikke at stille op ved det kommende valg.

Algeriets præsident, den 82-årige Abdelaziz Bouteflika, stiller alligevel ikke op ved landets kommende præsidentvalg. Samtidig udskyder han valget, der skulle have været holdt 18. april.

Det oplyser præsidentkontoret i Algeriet.

Den algeriske tv-station Ennahar oplyser desuden, at landets premierminister, Ahmed Ouyahia, trækker sig.

Indenrigsminister Noureddine Bedoui overtager den post. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Der har været store protester mod Bouteflika, siden han meddelte, at han gik efter en femte periode som præsident i det nordafrikanske land.

Demonstrationerne har talt titusinder af mennesker fra alle samfundslag.

Mange mener ikke, at den skrantende og kørestolsbundne præsident er i stand til at lede landet længere. Bouteflika fik et slagtilfælde i 2013, og han har sjældent vist sig offentligt siden da.

Søndag vendte han tilbage til Algeriet. Det skete, efter at han havde været til behandling på et hospital i Schweiz i de seneste to uger.

Mandag blev det i øvrigt også oplyst, at Bouteflika vil afholde en folkeafstemning om en ny forfatning. Regeringen skal samtidig gennemgå en omrokering i den nærmeste fremtid.

Han har ikke meddelt, hvornår det udskudte præsidentvalg skal afholdes.

Bouteflika har været præsident i Algeriet siden 1999.

Han har ofte mindet om Algeriets lange, brutale borgerkrig i 1990'erne, og "kriser og tragedier" i tiden før han blev præsident.

Forud for de seneste ugers demonstrationer i Algeriet har algerierne i årevis holdt sig væk fra politiske protester.

De har frygtet Bouteflikas sikkerhedstjeneste og den skare af veteraner fra den algeriske uafhængighedskrig fra 1954 til 1962, der har sat sig tungt på samfundsapparatet i det nordafrikanske land.