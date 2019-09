Algeriet skal til valg efter måneders politisk tomrum

Siden april har der ikke været en folkevalgt præsident i Algeriet. Det skal laves om ved et valg 12. december.

Siden Algeriets tidligere præsident Abdelaziz Bouteflika i april trak sig efter massive protester, har landet været uden en folkevalgt leder.

Det vil formentlig snart ændre sig, når borgerne skal til stemmeurnerne 12. december, oplyser den midlertidige præsident efter krav fra landets hærchef.

Abdelkader Bensallah annoncerede valgdatoen under en tv-transmitteret tale søndag aften, skriver flere nyhedsbureauer som Reuters og AP.

- Valg er den eneste demokratiske løsning på krisen, sagde Bensallah.

Tidligere søndag nedsatte regeringen en uafhængig valgmyndighed, der skal stå for at arrangere valg, som indenrigsministeriet stod for førhen.

- Denne myndighed er et konkret svar på kravene fra vores folk inklusive dem, der søger en radikal ændring af systemet, lød det fra den midlertidige præsident.

Landets magtfulde hærchef, Ahmed Gaid Salah, har gennem et stykke tid presset på for, at der bliver afholdt valg hurtigst muligt.

Siden 22. februar har Algeriet været præget af ugentlige protester, hvor demonstranterne kæmper for mere demokrati.

De vil have en ny ledelse uden bånd til den afgåede veteranleder, og de vil have tid til at organisere valget, så det gamle system forbedres.

Bouteflika gik af den 2. april efter næsten 20 år ved magten. Men efter hans afgang er demonstrationerne mod styret fortsat med krav om gennemgribende reformer, som skal gøre landet mere demokratisk.

Det var oprindeligt planlagt, at valget skulle afholdes 4. juli, men få dage inden blev det aflyst. Det skete efter, at landets forfatningsråd havde forkastet de to eneste kandidater.

Myndighederne har tidligere forsøgt at skabe ro blandt demonstranterne ved at begynde at retsforfølge Bouteflikas allierede for mulig indblanding i korruptionssager.

To tidligere premierministre, to tidligere ledere af efterretningstjenesten, otte ministre og adskillige forretningsmænd er blevet varetægtsfængslet, efter de er blevet afhørt.