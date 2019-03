I efteråret foreslog EU-Kommissionen at droppe sommer- og vintertid. Mandag har et udvalg stemt for.

Vi er vant til, at uret skal stilles frem og tilbage hvert halve år.

Men sommer- og vintertid kan snart være passé.

Et udvalg i Europa-Parlamentet har mandag stemt for en opfordring til, at EU-borgerne fra 2021 ikke længere skal justere uret.

Man har dog ikke lagt sig fast på, om man skal nøjes med vintertid, eller om man skal nøjes med sommertid.

I efteråret kom EU-Kommissionen med forslaget, der skal gøre en ende på de halvårlige tidsskift.

Det skete blandt andet, efter at en undersøgelse viste, at millioner af europæiske borgere gerne vil slippe for at stille uret frem og tilbage.

Det er Transportudvalget i parlamentet, som sidder med sagen, der mandag har stemt for, at man skal gå videre med forslaget.

Det skal senere til afstemning i det fulde parlament, lige som medlemslandene også skal komme med deres holdning.