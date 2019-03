Afghanistans præsident vil skabe ny fremtid for sit land

Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, appellerer tirsdag til det internationale samfund om at hjælpe hans land med investeringer i en ny fremtid.

Det gør han på en konference i Genève om mulighederne for en ny udvikling efter 17 år med krig, flygtninge og ekstrem fattigdom.

Ved en stort anlagt todages konference i Genève, som Afghanistan var vært for sammen med FN, fortæller Ghani, at hans land er under forvandling.

- Det er et anderledes Afghanistan. Vi er åbne for forretning, vi er åbne for partnerskaber, siger den afghanske præsident, som lover, at hans regering vil bane vej for en vækst på ni procent og mere.

Han siger, at Afghanistan må fokusere på skabelsen af et marked med individuelle igangsættere. De skal opbygge kreditværdige selskaber, som vil skabe værdier og bane vej for handel.

Afghanske lederes forsøg på at vinde økonomisk og politisk støtte fra udlandet kommer på et tidspunkt, hvor Taliban har optrappet næsten daglige angreb over hele Afghanistan. Det har forårsaget store tab for de afghanske sikkerhedsstyrker og for civile.

Alene i årets første fem måneder skete der dobbelt så mange angreb mod afghanske skoler som i hele 2017. Det viser tal fra gruppen Global Coalition to Protect Education from Attack.

- 870 angreb mod afghanske skoler i løbet af det første halvår af 2018 er det højeste siden 2011. Det har ført til, at antallet af børn, som går i skole i Afghanistan, er faldet.

Afghanistan har en af verdens største flygtningekriser. Der er i alt registreret 2,4 millioner afghanske flygtninge i udlandet ud over omkring fem millioner ikke registrerede afghanere i Iran og Pakistan.

Trods den optrappede vold i landet siger USA's særlige udsending til Afghanistan, at han håber på fredsaftale med Taliban vil være i hus i april 2019.

Zalmay Khalilzad leder i Kabul forhandlinger mellem USA, Taliban og den afghanske regering. Han sagde tidligere i denne måned, at han håber at se "en fredsaftale underskrevet inden den 20. april næste år."