Politiet sagde tidligere på sommeren, at forsvundne Elisabeth Hagen, nok var død. Nye oplysninger giver håb.

Advokaten, der bistår familien til forsvundne norske Anne-Elisabeth Hagen, siger på et pressemøde onsdag i Oslo, at man havde kontakt med bortførere 8. juli. Men uden livstegn fra hende.

Anne-Elisabeth Hagen kommer fra en velhaverfamilie i Oslo. Hun forsvandt for over ni måneder siden. Det blev i den efterfølgende periode behandlet af politiet som en bortførsel.

Men i juni antog politiet, at hun måtte være død ved en forbrydelse, fordi familien i en lang periode ikke havde hørt fra de formodede bortførere.

Advokat Svein Holden siger på pressemødet, at de nye oplysninger om, at de potentielle bortførere har taget kontakt, "giver håb om, at hun kommer tilbage i god behold".

- Mandag 8. juli tog modparten kontakt til os på ny. Denne kontakt indeholdt flere forhold. To omstændigheder, som jeg kan tale om her, siger Holden.

- Vi opfatter henvendelsen som et klart og tydeligt svar på et budskab, som vi formidlede til modparten i midten af maj.

- For det andet peger budskabet klart på, at Anne-Elisabeth Hagen lever. Men vi har ikke modtaget bevis på, at det er rigtigt, siger han.

Holden vil ikke oplyse, hvad det var for en slags oplysninger, man modtog.

Hagen forsvandt fra sit hjem i Lørenskog i udkanten af Oslo 31. oktober sidste år.