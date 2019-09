Advokat såret af skud i det centrale Stockholm

En kendt advokat er blevet såret af flere skud i det centrale Stockholm. Han kunne selv fortælle politiet om angrebet.

En kvinde er anholdt. Det skriver Expressen, som angiver, at det er en person, som har haft et polititilhold mod at kontakte advokaten.

Manden, der er i 50-årsalderen, blev skudt på Kungsholmen i Stockholm.

- Vi har en person, som blev såret af skud, siger Anna Westberg, politiets talskvinde.

Ifølge Expressen er en mand udpeget som skytte, mens kvinden senere blev anholdt og afhørt. Avisen oplyser, at hun tidligere har været en højt placeret jurist.

Politiet beskriver skyderiet som en isoleret hændelse. Det ser ingen forbindelse til kriminelle grupper, voldsforbrydelser eller organiseret kriminalitet.

Politiet er tilbageholdende med at oplyse yderligere detaljer om skyderiet, der ifølge Expressens vidner skete i en trappeopgang.

Et vidne har ifølge avisen set advokaten og en anden mand i skænderi umiddelbart før skyderiet.

Advokaten blev kørt til sygehuset i ambulance. Hans tilstand betegnes som alvorlig, men stabil.