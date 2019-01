Adskillige er ramt af skud ved bowlingcenter nær Los Angeles

Politiet nær den amerikanske storby Los Angeles oplyser, at der er flere ofre efter et skyderi ved et bowlingcenter.

Skyderiet er sket i Torrance, der er et bysamfund ved kysten cirka 30 kilometer sydøst for centrum i Los Angeles.

I et tweet fra politiet i Torrance hedder det, at "der er rapporter om, at der er afgivet skud, og adskillige er blevet ofre".

Avisen Los Angeles Times skriver, at skyderiet har fundet sted ved Gable House Bowl. Det ligger i et butikscenter med andre beværtninger og forlystelser.

Politiet opfordrer folk til at holde sig væk fra området.

Jesus Perez befandt sig inde i bygningen, da skyderiet opstod.

- Vi løb med det samme ind i baren for at finde et skjul. Alt det vi kunne nå et høre lød som to mennesker, der blev skudt, siger han til Los Angeles Times.

Han gemte sig inde i beværtningen i et kvarter, inden han blev fulgt ud af sikkerhedsvagter.

Skyderiet er tilsyneladende sket lige efter midnat (lørdag formiddag dansk tid).