Rapperen A$AP Rocky slipper for at afsone i Sverige, efter at han onsdag har modtaget en betinget straf.

Den amerikanske stjernerapper A$AP Rocky er onsdag i byretten i Stockholm kendt skyldig i et overfald mod en 19-årig mand i Stockholm.

A$AP Rocky, hvis borgerlige navn er Rakim Mayers, får en betinget fængselsstraf. Han slipper dermed for at afsone i Sverige.

To af A$AP Rockys venner, der også var tiltalt, er ligeledes kendt skyldige.

- Generelt er det rettens vurdering, at overfaldet ikke var så seriøst, at en fængselsstraf er nødvendig, meddeler byretten i Stockholm i en udtalelse.

- De anklagede får derfor betingede straffe, lyder det.

Det fremgår desuden, at det ikke er bevist, "at de (tiltalte, red.) skal have ramt offeret med en flaske eller på anden måde slået ham med hele eller ødelagte flasker". Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

TT skriver også, at offeret modtager en erstatning på 12.500 svenske kroner - cirka 8700 kroner. Det er et mindre beløb, end han havde anmodet om.

A$AP Rockys forsvarsadvokat siger, at onsdagens dom er skuffende.

- Vi er skuffede, fordi vi havde håbet på frifindelse, siger advokaten, Slobodan Jovicic, ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Han tilføjer, at han er overbevist om, at rapperen kommer tilbage til Sverige trods dommen.

- Jeg ved, at han kommer tilbage, siger advokaten.

A$AP Rocky blev anholdt natten mellem den 2. og 3. juli. Her blev han sigtet for sin rolle i et slagsmål på gaden i Stockholm den 30. juni.

Musikeren blev varetægtsfængslet, og den 25. juli blev han tiltalt for vold mod en 19-årig mand med afghansk afstamning.

Det medførte stor opstand i USA, hvor både præsidenten og kendisparret Kim Kardashian West og Kanye West gik ind i sagen.

Den 20. juli kontaktede USA's præsident, Donald Trump, den svenske statsminister, Stefan Löfven, og bad om at få rapperen løsladt. Löfven svarede, at "alle er lige for loven, selv besøgende fra andre lande".

Den 2. august blev A$AP Rocky løsladt og fik lov til at rejse hjem fra Sverige.

Det skete efter en retssag, der strakte sig over tre dage, og hvor flere fremmødte uden for retssalen krævede rapperen løsladt.

Under retssagen nægtede A$AP Rocky sig skyldig i tiltalen. Han erkendte dog, at han sparkede og slog den 19-årige.

Der var tale om selvforsvar, forklarede han i retten.

A$AP Rocky slog for alvor igennem med sangen "Fuckin' Problems" fra 2012. Den har over 400 millioner afspilninger på streamingtjenesten Spotify.

Han gav i juni koncert ved festivalen Tinderbox i Odense.