95-årige Harry Read var villig til at ofre sit liv på D-dag

En civilisation, der var værd at leve i, krævede, at unge mænd var villige til at dø, fortæller D-dag-veteran.

Det er torsdag 75 år siden, at de allierede styrker gik i land i Normandiet og indledte felttoget mod Tyskland for at nedkæmpe nazisterne.

USA's præsident, Donald Trump, er der, og det er den afgående britiske premierminister, Theresa May, og den franske præsident, Emmanuel Macron også.

Der plejer også at være veteraner til årsdagene for D-dagen, men der bliver færre og færre af dem.

To af dem, der stadig lever, er 94-årige John Hutton og 95-årige Harry Read.

Allerede onsdag aften var de med til at markere årsdagen, da de klædt i rødt sprang i faldskærm over den nordfranske himmel.

Read var blot 20 år gammel, og Hutton kun en teenager, da de tidligt om morgenen den 6. juni 1944 sprang ud fra deres transportfly som del af det britiske luftvåbens sjette division.

- Det var en anden verden dengang. Det var en verden, der krævede, at unge mænd som mig selv var villige til at dø for en civilisation, som var værd at leve i, siger Harry Read.

- Derfor var det strengt nødvendigt for unge mænd som mig at sætte livet på spil.

- I dag var mit liv dog ikke på spil, siger han om onsdagens tandemspring, som han beskriver som "helt igennem fornøjeligt".

Det var fortrinsvis amerikanske, britiske og canadiske soldater, der gik i land på D-dagen.

De blev mødt af miner og bombefælder på strandene. Og fra betonbunkere på strandene åbnede tyskerne ild.

Omkring 3400 allierede soldater blev dræbt eller meldt savnet den 6. juni.

Der er ingen sikre tal om de tyske tab. Nogle kilder siger 4000, andre siger 9000 på D-dagen.

Operation Overlord, som den omfattende operation blev kaldt, var et afgørende vendepunkt i Anden Verdenskrig og bidrog til Nazitysklands nederlag i maj 1945.

- Landgangen i Normandiet for 75 år siden var et eksempel på historisk internationalt samarbejde, sagde den britiske premierminister, Theresa May, i en tale onsdag, hvor hun hyldede veteranerne, der "kæmpede for at sikre den frihed og fred, vi nu nyder".