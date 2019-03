Dødstallet efter en stormflod i det østlige Indonesien i weekenden er steget til 92. 75 andre er fortsat savnet, mens 160 meldes sårede.

Samtidig er antallet af mennesker, der er blevet fordrevet fra deres hjem, oppe på 8507. De er i mellemtiden blevet indkvarteret i telte, offentlige bygninger og andre midlertidige boliger.

Det oplyser det lokale militær tirsdag ifølge nyhedsbureauet dpa.

- Et distrikt på bjerget er fortsat ufremkommeligt for hjælpearbejderne, fordi en bro, der forbinder området, er ødelagt. Men der er ingen meldinger om dødsfald der, siger talsmand for militæret i provinsen Papua Muhammad Aidi.

Søndag oplyste et lokalt katastrofeberedskab til nyhedsbureauet Reuters, at mindst 50 mennesker var omkommet i stormfloden i Papua-provinsen, mens 20 var kommet alvorligt til skade.

Stormfloden blev ifølge beredskabet udløst af vedvarende og kraftig regn de foregående dage i området nær Jayapura, der er hovedbyen i Papua-provinsen.

De store mængder vand har ført til, at også hovedvejene er fyldt med mudder og vragrester.

Lokale myndigheder, hjælpeorganisationen Røde Kors og frivillige forsøger at hjælpe dem, der midlertidigt er blevet fordrevet fra deres hjem af vandmasserne.

Også bygninger og konstruktioner har taget skade under de massive vandmasser.

Naturfænomener som jordskælv, tsunamier, oversvømmelser og jordskred koster mange mennesker livet i Indonesien næsten hvert år.

I slutningen af januar omkom mindst 68 personer på øen Sulawesi som følge af et uvejr.

I december blev over 400 mennesker dræbt af en tsunami, som var udløst af et vulkanudbrud på den vestlige del af øen Java. Og tre måneder tidligere omkom tusinder ved et jordskælv og en tsunami omkring byen Palu på Sulawesi.