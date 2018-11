90 indsatte er på fri fod efter flugt fra indonesisk fængsel

Efter en masseflugt torsdag aften fra et fængsel i det vestlige Indonesien er 90 indsatte fortsat på fri fod.

Det oplyser det indonesiske justitsministerium.

De indsatte væltede et hegn, i forbindelse med at de skulle have været samlet til fællesbøn. Herefter flygtede de fra fængslet i Banda Aceh og over 100 indsatte nåede at være på fri fod. Nogle blev dog hurtigt fanget igen.

- Der var 726 indsatte i fængslet, og 113 af dem flygtede. Vi har fanget 23 af dem, men leder stadig efter de andre, siger Ade Kusmanto, talsmand for Indonesiens justitsministerium.

De indsatte havde forladt deres fængselsceller i forbindelse med bønnen i det overvejende muslimske land.

Men flere af dem udnyttede altså situationen til at stikke af i stedet.

I alt ti fængselsvagter var på arbejde, da flugten fandt sted.

Politiet har iværksat en omfattende jagt på de flygtede indsatte. De har samtidig hævet sikkerhedsniveauet i fængslet.

Det er ikke usædvanligt, at indsatte flygter i Indonesien, hvor fængslerne ofte er overfyldte og i ringe tilstand.

I maj sidste år flygtede mere end 400 indsatte efter en fællesbøn fra et fængsel i Indonesiens Riau-provins.

Dengang fortalte indsatte, at de brød ud på grund af umenneskelige forhold i fængslet. Fængslet havde en kapacitet på 300 mennesker, men havde 1870 mandlige indsatte og kun fem vagter på arbejde ad gangen.

En måned efter episoden i Riau-provinsen svømmede adskillige indsatte fra et oversvømmet fængsel i Sumatra, efter at en af væggene var kollapset.