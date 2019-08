Mange søgsmål er på vej mod Boy Scouts of America, efter at 800 mænd er stået frem med anklager om misbrug.

Omkring 800 mænd er i år stået frem med anklager om, at de som drenge blev seksuelt misbrugt af ledere i den amerikanske spejderbevægelse Boy Scouts of America.

Det meddelte en gruppe advokater på mændenes vegne på et pressemøde i Washington tirsdag.

Meddelelsen kommer, dagen efter at to advokater fra Philadelphia indgav et søgsmål på vegne af en 57-årig mand fra Luzerne County.

Manden hævder, at han blev seksuelt misbrugt, fra han var 12 år, af en spejderleder i begyndelsen af 1970'erne.

- Der er krise i drengespejderbevægelsen, siger advokat Stewart Eisenberg fra Philadelphia.

Eisenberg og de andre advokater, der deltog på tirsdagens pressemøde, dannede tilbage i februar en støttegruppe med navnet Abused in Scouting (på dansk: Misbrugt i Spejderbevægelsen).

Gruppen har til formål at få ofre til at stå frem.

Som et resultat af dette har omkring 800 mænd på tværs af USA kontaktet gruppen, oplyser advokat Stewart Eisenberg.

Han bekræfter samtidig, at mange flere søgsmål er på vej.

Den 57-årige mand, der har sagsøgt Boy Scouts of America, var medlem af spejderbevægelsen i den lille by Plains Township i Luzerne County i Pennsylvania i 1970'erne.

Manden er kendt under initialerne S.D. Han begyndte som spejder som 12- eller 13-årig i 1975. Han blev ifølge Eisenberg seksuelt misbrugt af en af lederne i omkring fem år.

Boy Scouts of America har ikke kommenteret søgsmålet.

I april bekræftede spejderbevægelsen imidlertid, at den i næsten et århundrede har været i besiddelse af en liste med navnene på tusindvis af spejderledere, som er mistænkt for at have udnyttet unge drenge.

Listen bliver kaldt "perversions-filerne" eller "registret over ikkekvalificerede frivillige".

Alle personerne på listen er blevet smidt ud af Boy Scouts of America.

På tirsdagens pressemøde opfordrede advokaterne USA's Kongres, som grundlagde spejderbevægelsen, og andre myndigheder til at handle.

- Kongressen har mulighed for at holde høringer, siger advokat Stewart Eisenberg.

De omkring 800 tidligere spejdere, der er stået frem, har identificeret cirka 350 ledere som angivelige overgrebsmænd. Disse står ikke opført i de såkaldte perversionsfiler.