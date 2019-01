78-årige Nancy Pelosi står til sjældent genvalg i Kongressen

Den tidligere formand og flertalsleder for Repræsentanternes Hus Nancy Pelosi står til at genvinde sin magtfulde post, hvorved hun bliver ledende i kampen med den uforudsigelige og impulsive præsident.

At holde Donald Trump i skak bliver en af hovedopgaverne for den erfarne Californien-demokrat, som vil blive leder af Kongressens ene kammer frem til det næste præsidentvalg i 2020.

Den 78-årige Pelosi er næsten sikker på at blive vinder af torsdagens afstemning i Repræsentanternes Hus om den post, som hun havde i fire år fra 2007 som den første kvinde nogensinde.

Hvis hun som ventet genvinder posten, skriver hun igen historie, da hun dermed bliver en af de ganske få, som har haft posten to gange.

Pelosi var i sine første år en stærk oppositionsleder over for republikaneren George W. Bush i de to sidste år af hans præsidenttid.

Ud over at lægge en dæmper på Trump skal hun holde fast i tømmerne i sit eget parti, hvor der ikke er enighed om, hvor hård en konfrontationskurs demokraterne skal anlægge over for Trump.

Men det står klart, at præsidenten vil møde massiv modstand i Kongressen, når det gælder hans planer om nye skattelettelser og hans foreslåede mur på Mexicos grænse.

Og Pelosi vil kunne skabe endnu større problemer for Trump, hvis hun får stævnet medlemmer af præsidentens administration til at afgive vidneforklaringer over for Kongressen eller udleveret vigtige dokumenter.

Indtil videre har Pelosi dog talt imod en magtpolitisk konfrontation, da hun mener, at det vil kunne styrke ham, fordi det vil motivere og mobilisere præsidenten.

Det var Pelosi, som sørgede for, at præsident Barack Obamas sundhedsreform blev vedtaget ved en historisk samling i Kongressen i 2010. Det er måske af den grund, at mange republikanere anser hende for at være ultraliberal.

Hun vælges på en dag, hvor Demokraterne ventes at gøre forsøg på at få gennemtvunget en genåbning af de dele af den offentlige sektor i USA, som i øjeblikket er lukket ned.

Statsapparatet i USA været sat ud af kraft, fordi Trump og Kongressen ikke kan blive enige om en finanslov for 2019.

Uenigheden drejer sig først og fremmest om muren, som Trump ønsker at opføre langs grænsen mellem USA og Mexico.